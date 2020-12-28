معاقبة مسؤولين في مصر بسبب التستر على الفنان رامز جلال لمدة 6 سنوات

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسؤول الحضور والانصراف، تستروا على انقطاع الممثل رامز جلال لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كل مستحقاته المالية عن تلك الفترة، بحسب "بوابة أخبار اليوم".

وأوضحت المحكمة أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 2010 حتى أول يناير 2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وقصروا في أداء مهام عملهم، ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، قال إنه سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أنه يقصد أي برنامج يسخر من الفنان المصري بصرف النظر عن الأسماء، مبينا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها، بحسب صحيفة "الوطن".

وقال جبر: "التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج، وأناشد الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات".