"إيكيا" تسهل لزبائنها طريقة تجميع الأثاث "دون الحاجة إلى أدوات"

من المعروف عن الشركة السويدية "إيكيا"، أنها تقوم بتصميم وبيع الأثاث الجاهز للتجميع وأدوات المطبخ والإكسسوارات المنزلية، وتعمل دائما على توفير التسهيلات المتعلقة بتركيب الأثاث لزبائنها.

وقامت شركة "إيكيا" بتصميم الأثاث بطريقة سهلة، دون الحاجة إلى استخدام "أدوات"، من أجل تجميع القطع مع بعضها.

​حيث طورت العلامة التجارية "إيكيا" هذا النوع الجديد من المفاصل، والذي يطلق عليه اسم "الوتد"، مما يجعل تجميع المنتجات الخشبية أسرع وأسهل بكثير ويلغي بدوره الحاجة إلى البراغي والمسامير والمفكات والمفاتيح.

They're already doing it for centuries in Japan. It is named as 'Kumiki' or smt like that pic.twitter.com/B2pZZTRAKH — RFK (@Furkaankayalar) December 28, 2020

​​​وترسل الشركة مع الأثاث هذه الأوتاد الصغيرة جاهزة ومركبة في ألواح الأثاث ومعبأة بشكل مسطح وفتحات في ثقوب مسبقة الحفر في الألواح المجاورة مع كتيب توضيحي لطريقة التركيب، ليسهل على الزبون تركيبها بمفرده.