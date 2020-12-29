ابنة محمود ياسين لجمهورها: ادعولي

كشفت الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، أمس الاثنين، عن تفاصيل وعكة صحية ما زالت تعاني منها بعد وفاة والدها محمود ياسين.

شاركت ابنة محمود ياسين عبر حسابها في "إنستغرام" صورة، وعلقت عليها: "أسبوع التكريمات كان أسبوع مميز، وأكيد أسعدنا، بس كان مؤلم للغاية، يمكن من ساعتها وأنا عيانة من القولون وارتجاع في المريء، ادعولي يارب ابقى كويسة، رحم الله أبي الغالي وأسكنه فسيح جناته".

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وفاجأت رانيا محمود ياسين جمهورها لأول مرة بشأن أزمتها الصحية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما قالت في بيان مقتضب على موقع "فيسبوك": "مساء الخير أصحابي الحلوين، بقالي كتير ما سلمتش بنفسي عليكم، ادعوا لي أعدي الفتره الصعبه دي، دعواتكم".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، كرمت الأسبوع الماضي اسم الفنان الراحل محمود ياسين، خلال حفل تأبين أقامته الوزارة على خشبة المسرح القومى، بحضور أبنائه وعدد كبير من الفنانين.

وعلقت رانيا محمود ياسين عبر حسابها على "فيسبوك عل تجاهل الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم والدها الرحل: "نحن لا يفرق معنا هذا التكريم، ووالدي تكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، ولكن الأمر يفرق مع الناس جدا، نشكركم على مشاعركم الحلوة، تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير الذي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

كما أكدت في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider بالعربي" أنها لاحظت استياء الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تكريم اسم والدها أو الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاته أو إهداء دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى اسمه".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.