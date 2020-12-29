الجزائر.. تحذيرات من رياح سريعة وأمواج عاتية

وجهت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر تحذيرا إلى المواطنين خصوصا في المناطق الساحلية.

وقالت "الأرصاد الجوية" اليوم الثلاثاء، إن رياحا شديدة سرعتها تتعدى 50 كم/س تصل إلى السواحل.

وحسب صحيفة النهار الجزائرية، حذرت الأرصاد من وصول ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار طوال اليوم الثلاثاء.

ووأضاف التنبيه أن السواحل المعنية هي مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، الغزوات، بني صاف، عنابة والقالة.