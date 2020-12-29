وفاة المخرج السوري حاتم علي في القاهرة

توفي صباح اليوم الثلاثاء، المخرج السوري حاتم علي، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية إن المخرج السوري أصيب بأزمة قلبية في أحد فنادق القاهرة، عن عمر بلغ 58 عاما.

وأهم أعمال حاتم علي "التغريبة الفلسطينية"، والمسلسل السعودي "عمر".

فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي

رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني

سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي pic.twitter.com/MwICbh6tw4 — ناصر القصبي (@algassabinasser) December 29, 2020

وبدأ عدد من الفنانين والمخرجين في نعي حاتم علي عبر حاساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان السعودي ناصر القصبي على وفاة حاتم علي قائلا إنه فجع بالخبر.

وحاتم علي مخرج، بدأ بالكتابة للمسرح، فهو حاصل على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحة بدمشق.

وبدأ عمله في مسلسل دائرة النار عام 1988 كممثل، ثم في التسعينيات توجه إلى الإخراج، وقدم أعمالا مثل "الزير سالم" و"الرباعية الأندلسية".