الفنانة المصرية زينة تلتحق بصفوف الدراسة في كلية الحقوق... ما علاقة أحمد عز بذلك؟

كشفت الفنانة المصرية زينة، عن التحاقها بصفوف الدراسة في كلية الحقوق، رغم اعترافها أن ذلك تسبب بزيادة الضغوط اليومية عليها.

وأشارت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" إلى أنها تدرس في كلية الحقوق جامعة عين شمس، مشيرة إلى أن العلم والتعليم ليسا مقترنين بسن محدد.

وأوضحت أنها تخرجت في البداية في كلية التجارة جامعة عين شمس قبل احترافها التمثيل.

وعن السر وراء ذلك القرار، أفصحت زينة أن شقيقتها هي من شجعتها على ذلك، وذلك لكي تكونا قادرتين على فهم القانون بشكل جيد.

وأضافت أن هناك سببا إنسانيا أيضا، ألا وهو رغبتها في مساعدة الناس البسطاء الذي لا يملكون أتعاب القضايا التي يقيموها.

⭕️حصري:

زينة في ETبالعربي قلقة من كورونا خاصة بعد إصابة الكثير من نجوم مصر مؤخراً وتكشف لأول مرة عن تفاصيل دخولها إلى الجامعة من جديد... تابعوها 👇https://t.co/Rqk0UqDAcS pic.twitter.com/CkYyqXcXDa — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 28, 2020

وعندما سئلت إن كانت قضيتها مع الفنان المصري، أحمد عز، بشأن توأمهما، من أسباب دراستها للحقوق، أكدت زينة صحة ذلك، موضحة أن سبب كبير وراء التحاقها بالكلية هو المشاكل التي تعرضت لها في حياتها.

لكن أفصحت زينة أن قرار دراستها الجامعية تسبب لها في المزيد من الضغوط الحياتية، إلى جانب مسؤولياتها كأم مع توأمهما عز الدين وزين الدين، وانشغالها بعملها في المجال الفني.