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    جنازة في مصر

    صدمة في الوسط الفني... لماذا جاء حاتم علي إلى مصر وما تعليق الفنانين

    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    سببت وفاة المخرج السوري، حاتم علي، اليوم الثلاثاء في مصر، صدمة بالغة في الوسط الفني العربي، الذي رحل عن عالمنا بصورة مفاجئة عن عمر 58 عاما.

    صرح مصدر أمني في وقت سابق أن مسؤولي فندق "ماريوت" بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة عثروا على حاتم علي متوفيا بغرفته وفاة طبيعية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الوفاة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

    ونعى الفنان السعودي ناصر القصبي، الراحل حاتم علي عبر حسابه على موقع "تويتر": "فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله. كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لا تزال محفوره في وجدان المشاهد العربي".

    ونعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، المخرج الراحل: "خبر صادم وحزين وفاه المخرج العظيم حاتم علي، الذي تشرفت بالعمل معه في أنجح أعمالي مسلسل "كأنه إمبارح"، رحمه الله، صدمه كبيرة لنا جميعا ربنا يصبر زوجته وبناته، لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لله وإنا إليه راجعون".

    ووصفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، نبأ وفاة حاتم علي بـ"الصادم"، وتابعت في تعليقها: "لا حول ولا قوة إلا بالله... الله يرحمه".

    وكتبت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن المخرج الراحل: "من فترة كتير تذكرتك وكنت أخبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش أنت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير، انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي، الله يرحمك برحمته الكبيرة، نحبك".

    ​وشارك الفنان السوري معتصم النهار، صورة للمخرج حاتم علي، ووجه له رسالة هي: "أستاذي قدوتي أملي بما تبقى الرحمة لروحك خسارة كبيرة بكرت يا أستاذ المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله".

    ​وغردت الفنانة المصرية منة فضالي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الاستاذ حاتم علي كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك اهم واجمل الاعمال ل قلبي الملك فاروق ومش ناسيه ايمانك بي كممثله كنت صديق واخ كنت فنان راقي وداعا صديقي الغالي حتوحشنا".

    ​ونعت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، المخرج الراحل، حاتم علي، كاشفة أنه توفي في مصر أثناء إخراجه عملا دراميا ضخما.

    وغردت عبر "تويتر": "يتقدّم وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، باسمه واسم كافة مدراء ومنسوبي "مجموعة MBC"، بصادق العزاء وخالص المواساة لعائلة المخرج المبدع: حـاتم علـي الذي وافته المنية أثناء إخراجه عملاً درامياً ضخماً. تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته. "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

    ​وحرصت نقابة الممثلين المصريين على نعي المخرج السوري، حاتم علي، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

    كما نعى الفنان الكويت عبد الله بوشهري، المخرج السوري الراحل، قائلا عنه: "وفاة المخرج العربي الكبير حاتم علي مخرج الروائع الخالدة "الزير سالم"، ثلاثية "الأندلس"، التغريبة الفلسطينية"، عمر الله يرحمه ويغفر له".

    وكتب الفنان المصري نبيل الحلفاوي عن الراحل حاتم علي: "اليوم فقدت الساحة العربية واحدا من أهم وألمع فنانيها ومن أكثرهم اهتماما بقضاياها وتراثها ومن أشدهم إخلاصا وإتقانا لفنه واحتراما لجمهوره. رحم الله المخرج السوري الموهوب حاتم علي الذي أثرى الدراما العربية بأعماله الرائعة. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وجمهوره وللفنانين السوريين والعرب".

    ​وحاتم علي مخرج، بدأ بالكتابة للمسرح، فهو حاصل على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحة بدمشق.

    وبدأ عمله في مسلسل "دائرة النار" عام 1988 كممثل، ثم في التسعينيات توجه إلى الإخراج، وقدم أعمالا مثل "الزير سالم" و"الرباعية الأندلسية" و"الملك فاروق" من بطولة تيم حسن.

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