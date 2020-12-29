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    الفنان المصري عمرو دياب

    عمرو دياب وإبراهيم عيسى يتفقان على تفاصيل مسلسل يعرض على "نتفليكس"

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    أفادت وسائل إعلامية بأن الكاتب المصري إبراهيم عيسى قد بدأ التحضير لكتابة المسلسل الخاص بالمغني عمرو دياب الذي سيعرض على منصة "نتفليكس".

    وبحسب موقع "في الفن" فقد اتفق دياب وعيسى على عمل مشترك في شهر أكتوبر الماضي.

    المطرب المصري عمرو دياب
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
    يضم 12 أغنية... عمرو دياب يطرح ألبومه الغنائي الجديد "يا أنا يا لأ"... فيديو

    وكان عيسى قد أدلى بتصريحات بمناسبة عيد ميلاد عمرو دياب الماضي شبهه فيها بأنه آخر مؤسسة غنائية بعد أم كلثوم وعبدالوهاب.

    ووقتها أعاد عمرو دياب نشر تصريحات ابراهيم عيسى موجهًا له الشكر، وقائلا: كلامك أشمل وأهم ماقيل عن مشواري.

    وعن المسلسل فقد شهدت الأيام الماضية جلسات عمل واتصالات بين دياب وعيسى للاتفاق على تفاصيل المسلسل، والذي سيكون وثائقيًا ويتناول السيرة الذاتية لعمرو دياب بشكل أقرب إلى روح الدراما، وسيكشف أسرارٍا وتفاصيل تعرض لأول مرة عن مشوار الهضبة.

    وكان دياب قد أعلن في أغسطس الماضي عن عودته للتمثيل بمسلسل تلفزيوني من إنتاج شركة "نتفليكس" وذلك بعد غياب دام 27 عاما.

    ووفقا لمجلة "فارايتي"، فإن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به عمرو دياب إلى التمثيل بعد غياب دام 27 عاما.

    وكتب عمرو دياب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس فى هذا العمل الفنى الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبنى جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامى أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامى إلى أكثر من 193 مليون متابع فى أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فنى جديد صنع فى مصر ويستمتع به العالم بأكمله".

    ونشرت منصة نتفلكس على حسابها تؤكد عودة دياب للتمثيل عبر شاشتها بعد انقطاع 27 عاما.

    في سياق متصل يواصل عمرو دياب طرح أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والذي يضم 12 أغنية.

    وقد طرح دياب أمس الإثنين أغنية "يا أنا يا لأ" التي تحمل اسم الألبوم، وهي السابعة في قائمة الأغاني التي تم طرحها حتى صباح اليوم الثلاثاء.

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    الكلمات الدلالية:
    مسلسل, نتفليكس, إبراهيم عيسى, عمرو دياب
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