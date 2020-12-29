بتر ساقي حسناء بعد عملية أنف فاشلة وأطباء يلقون اللوم على الدجاج... صور

سجلت الأوساط الطبية حادثة هي الأولى من نوعها، بعد أن اضطر الأطباء لبتر ساقي حسناء عقب خضوعها لعملية أنف فاشلة.

فقدت حسناء تركية شابة، بشكل مأساوي، ساقيها من تحت الركبة، بعد أن خضعت لعملية تجميل أنف في عيادة الجراحة التجميلية في تركيا.

وقررت الشابة التركية، سيفينك سيكليك، (25 عاما)، إجراء عملية تصغير أنف في إحدى العيادات التجميلية في مدينة إسطنبول التركية.

وبدت الفتاة بصحة جيدة بعد العمل الجراحي، الذي خضعت له في عام 2014، وتم إعادتها إلى المنزل بصحة جيدة.

لكن الفتاة أصيبت بالحمى بعد وقت قصير، وأصر المستشفى على أن المريضة بحالة جيدة، بالرغم من أنها عادت بعد أسبوع من إزالة الجبيرة الأنفية، مؤكدة أنها تعاني من مشكلة.

وأكد الطاقم الطبي في المستشفى أن الفتاة بصحة جيدة وأن الأعراض طبيعية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

اسمرت حالة الفتاة بالتدهور، وقال شقيق الفتاة، إن سيفينك لم تكن قادرة على تناول الطعام لأنها شعرت بالمرض باستمرار، وعندما تحولت ساقيها إلى اللون الأسود، دخلت المستشفى في حالة حرجة.

شخّص أطباء الطوارئ حالتها بتسمم الدم، وفي 9 يونيو / حزيران 2014، أخبروا عائلتها أنه ليس لديهم خيار سوى بتر ساقيها إذا أرادوا إنقاذ حياتها.

Burun estetiği ameliyatı olan Sevinç Çelik'in, kanına mikrop karıştığı için 2 bacağı kesildi. pic.twitter.com/XHa09koHUU — Korku Tüneli (@korkuutuneli) December 29, 2020

ومنذ ذلك الحين، تخوض الشابة معركة قضائية بهدف الحصول على تعويض من المستشفى بسبب بتر ساقيها، بحسب صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

Burun eti için gitti iki ayağı kesildi: Sevinç Çelik, 2014 yılında özel bir hastanede burun… https://t.co/AIzePao7mi pic.twitter.com/0oLUSjGmbG — Mavi Kocaeli Gazetesi (@mavikocaeli) June 18, 2016

وبدورهم، قال موظفو المستشفى إنهم غير مسؤولين عن حدوث هذه المشكلة، مؤكدين أن تسمم الدم حدث بسبب تناول الفتاة الدجاج بعد أسبوعين من الجراحة وقبل وقت قصير من دخولها المستشفى.

واطلعت المحكمة على الدعوى القضائية وطالبت الخبراء بالقيام بتقارير طبية مفصلة حول الحالة وأسباب حدوثها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ حكم بالدعوى المرفوعة في العام المقبل.