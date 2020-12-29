هاتف شاومي الجديد يحظى بأسرع معالج في العالم

كشفت تقارير مؤخرا أن أحدث هواتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "غلاكسي إس 21" لن يحمل امتياز الحصول على أسرع معالج في العالم، ولكن ذلك سيكون لصالح شركة "شاومي" الصينية.

وبحسب موقع "إنغادجيت"، فإن معالج "سناب دراغون 888" من تطوير شركة "كوالكوم" سيكون من نصيب هاتف "شاومي مي 11" الجديد، الذي أعلنت عنه الشركة الصينية، أمس الاثنين، وقالت إنها تخطط لإطلاقه في الصين في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويعتبر معالج "سناب دراغون 888" هو أحدث معالج محمول من شركة "كوالكوم"، والتي تزعم أن شرائحه تتميز بأداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات الموجودتين في معالج "سناب دارغون 865" بنسبة 25% و35%.

كما أن المعالج الجديد مدعوم بمودم "X60 5G" الجديد من "كوالكوم"، والذي تم دمجه مباشرة في الشريحة هذه المرة.

وبغض النظر عن معالج "سناب دراغون 888"، فإن هاتف "شاومي مي 11" يتضمن جميع الميزات التي قد تتوقعها من هاتف متطور في عام 2020، إذ يأتي الطراز الأساسي للهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 غيغابايت من نوع "UFS 3.1"، بينما يحتوي الإصدار الأعلى من الهاتف على 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من سعة التخزين.

#xiaomi #mi11

Xiaomi Mi 11 Launched In China....



•6.8 inch FHD+ Punch-hole 2K AMOLED 120Hz Display

•Snapdragon 888 SoC

•Android 11

•8/12GB RAM & 128/256GB stg

•108+13+5MP Triple Camera.

•20MP Selfie Camera.

•In-Display Fingerprint Scanner

•4,600 mAh battery(55w F.C) pic.twitter.com/UcYreDsBJh — Techylogy (@techylogy) December 28, 2020

ويأتي هاتف "مي 11" أيضا بلوحة "أموليد" جديدة مقاس 6.81 بوصة تتميز بدقة تبلغ 3200×1440، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، كما أنه يدعم التقاط الفيديو بدقة "8K" العالية، وكذلك وضع فيديو ليلي جديد لالتقاط لقطات أكثر إشراقا في الإضاءة المنخفضة.

ومثل هاتف "آيفون 12" من شركة "آبل" الأمريكية، فإن هاتف "مي 11" الجديد لن يأتي بشاحن طاقة في علبته، لكن كشفت شركة "شاومي" لموقع "Android Authority" أنها ستوفر للمستهلكين حزمة تتضمن شاحن بقوة 55 واط دون أي تكلفة إضافية، والقادر على شحن الهاتف في 45 دقيقة فقط.

وسيتوافر هاتف "شاومي مي 11" للبيع في البر الرئيسي للصين في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيبدأ بسعر 611 دولارا أمريكيا، فيما لم تصرح الشركة حتى الآن عن موعد إطلاقه في الأسواق العالمية.