وفاة بيير كاردان "قالب موازين الأزياء في العالم"... صور

توفي مصمم الأزياء الفرنسي العالمي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء، عن عمر بلغ 98 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الإبداع في عالم الأزياء.

وبحسب تصريحات أسرة كاردان لوكالة "فرانس 24" الفرنسية، توفي المصمم العالمي، اليوم، في مستشفى "نويي" غربي العاصمة الفرنسية باريس.

ونعت الأوساط الفرنسية والعالمية المصمم الراحل صاحب اللمسات الفنية الكبيرة في عالم الأزياء والموضة حول العالم.

وبحسب الوكالة، قلب كاردان موازين الأزياء والموضة التقليدية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي من خلال طرح تصاميم أزياء رائدة ومستقبلية انتشرت في جميع أنحاء العالم.

واشتهر كاردان في عالم الأزياء من خلال الإطلاق الناجح لعلامته التجارية التي حملت اسمه والتي قام من خلالها بسلسة أعمال ناجحة.

وأشاد الكثيرون بالمصمم الراحل منذ انطلاقته معتبرين أن قراراته ونظرته "حكيمة" وأنه روج للمظهر الأنيق والجميل للجماهير.

#BREAKING French fashion designer Pierre Cardin dies aged 98: family pic.twitter.com/Qo8L1vhqXp — AFP News Agency (@AFP) December 29, 2020

يذكر أن، بيير كاردان، من مواليد إيطاليا عام 1922، وهاجر في طفولته إلى فرنسا، وعاش فيها حياته ودخل عالم الأزياء انطلاقا من باريس مدينة العطور والأزياء.