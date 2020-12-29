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    الفنانة المصرية نبيلة عبيد خلال تكريمها في مهرجان دمشق السينمائي الدولي، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010

    نبيلة عبيد ترد على تقليد حسين فهمي ضحكتها الشهيرة

    LOUAI BESHARA
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    علقت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، على تقليد مواطنها الفنان، حسين فهمي، ضحكتها التي تتميز بها.

    وكان حسين فهمي قلد ضحكة نبيلة عبيد أثناء استضافته في برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع على فضائية "أون إي"، وذلك كعقاب له على رفضه الإجابة عن أحد الأسئلة.

    الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    وشاركت نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مقطع مصور لتقليد حسين فهمي من ضحكتها، وردت عليه: "حسين فهمي القمر.. وحشتني".

    ثم طلبت نبيلة عبيد من متابعيها على "إنستغرام" رأيهم فيما إذا كان حسين فهمي أجاد تقليد ضحكتها أم لا.

    وأثار طلب الممثلة المصرية من متابعيها جدلا ما بين تأكيد البعض على نجاح حسين فهمي في تقليدها، وإشارة البعض إلى أنه لا يوجد أحد قادر على تقليد ضحكتها المميزة.

    وشاركت نبيلة عبيد حسين فهمي بطولة فيلم "قصاقيص العشاق"، الذي طرح في عام 2001، وهو من إخراج سعيد مرزوق.

    وكانت نبيلة عبيد أعلنت قبل أشهر عن طرحها كتابا يحمل اسم "سينما نبيلة عبيد"، والذي يرصد مشوارها السينمائي، وتعاونت فيه مع الناقد الفني، محمود قاسم.

    وعرض لنبيلة عبيد خلال شهر رمضان 2020 مسلسل تلفزيوني باسم "سكر زيادة"، الذي شهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.

    ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

    وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.

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