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    الفنانة المصرية منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي 2019

    منى زكي في جلسة تصوير استثنائية: الفنانات العربيات يفتقرن إلى الجرأة... صور

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    اختارت مجلة "فوغ" في نسختها العربية الفنانة المصرية، منى زكي، لكي تتضع صورتها على غلاف أول أعدادها للعام الجديد 2021.

    وشاركت منى زكي ومجلة "فوغ أرابيا" عبر حساباتهما على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورا للفنانة الشهيرة، التي ظهرت فيها بجلسة تصوير استثنائية وبشكل جديد تماما.

    كما أجرت المجلة على هامش جلسة التصوير لقاء مع منى زكي، تحدثت فيها بشغف عن فيلمها السينمائي القادم، وجهودها لإزالة الغموض عن مرض التوحد، ونشاطها المستمر للدفاع عن حقوق المرأة، سواء خارج صناعة السينما أو داخلها.

    وقالت للمجلة إن

    "الفنانات العربيات لا يفتقرن إلى الخبرة أو الشعبية، ولكن الأمر كله يتعلق بالمنتجين، نحن كممثلات لا نفتقر إلى أي شيء، لكننا نفتقر إلى منتج لديه الشجاعة الكافية لمنح المرأة الدور القيادي مثل أي فنانين ناجحين آخرين، أنا أعتبر هذا ظلما محضا".
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    وأشارت مجلة "فوغ أرابيا" في مقدمتها عن منى زكي أن الأخيرة تعتزم أن تبدأ عامها الجديد من خلال نية تقديم الأفضل مهنيا، من خلال الاقتراب من أسرتها، والاستفادة من كل ما يحيط بها لتوسيع مصادر الإلهام والاهتمام بصحتها ووالديها.

    الفنانان المصريان منى زكي وأحمد حلمي
    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    وأوضحت: "لقد تدربت على تجاهل كل السلبيات وعملت على تطوير نفسي والتركيز على ما أحبه".

    ونالت منى زكي تكريما عن مشوارها الفني في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

    يشار إلى أن أحدث أفلام منى زكي "الصندوق الأسود"، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، ويشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر.

    وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.

    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, سينما, مصر, منى زكي
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