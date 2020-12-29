تسجيل
16:11 GMT29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تيم حسن

    تيم حسن ينعى "صاحب الفضل الكبير" حاتم علي بكلمات مؤثرة

    © Photo / Facebook/ TaimHasanFans
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103911/29/1039112931_0:40:1280:760_1200x675_80_0_0_b1f251aa09d3b216a7803d4552778729.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202012291047658824-%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9/

    حرص الفنان السوري، تيم حسن، على نعي مواطنه المخرج الراحل، حاتم علي، الذي ساهم في شهرته بشكل كبير في العالم العربي، بعدما أسند له بطولة المسلسل التاريخي الضخم "الملك فاروق".

    وغرد تيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رحم الله المخرج الكبير والأستاذ الحبيب حاتم علي الله يرحمك رحمة واسعة يا صاحب الفضل الكبير تركت إرثا خالدا نفخر فيه سوريين وعرب تعازيي ودعائي لأستاذتي السيدة دلع الرحبي ولعمرو الأحبة ولكل الأسرة الغالية لا حول ولا قوة الا بالله و إنا لله وإنا إليه راجعون".

    وعرض مسلسل "الملك فاروق" لأول مرة في عام 2007، وهو من إنتاج شبكة "إم بي سي" السعودية، التي رصدت له ميزانية إنتاج ضخمة، وهو من تأليف لميس جابر، ويشارك في بطولته وفاء عامر وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله ومنة فضالي.

    كما تعاون تيم حسن مع المخرج الراحل حاتم علي في مسلسلات شهيرة مثل "التغريبة الفلسطينية" و"ملوك الطوائف" و"صقر قريش" و"صراع على الرمال".

    وسبب وفاة المخرج السوري، حاتم علي، صدمة كبيرة للوسط الفني العربي، وسارع العديد من الفنانين بنعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وصرح مصدر أمني في وقت سابق أن مسؤولي فندق "ماريوت" بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة عثروا على حاتم علي متوفيا بغرفته وفاة طبيعية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الوفاة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

    ​وحاتم علي مخرج، بدأ بالكتابة للمسرح، فهو حاصل على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحة بدمشق.

    وبدأ عمله في مسلسل "دائرة النار" عام 1988 كممثل، ثم في التسعينيات توجه إلى الإخراج، وقدم أعمالا مثل "الزير سالم" و"الرباعية الأندلسية" و"الملك فاروق" من بطولة تيم حسن.

    انظر أيضا:

    وفاء الكيلاني تمازح زوجها تيم حسن مع بدء عرض الجزء الرابع من "الهيبة"
    الموت يغيب المخرج السوري علاء الدين كوكش... وتيم حسن وأمل عرفة وأيمن زيدان يودعونه
    حقيقة انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن
    وفاة المخرج السوري حاتم علي في القاهرة
    صدمة في الوسط الفني... لماذا جاء حاتم علي إلى مصر وما تعليق الفنانين
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, سوريا, تيم حسن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء ترتدي فساتين بدرجات لون البيج مصنوعة من الحرير والساتان والمخمل
    ماذا نرتدي ليلة رأس السنة ليكون عام 2021 أفضل من 2020
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    القمة الخليجية المرتقبة في الرياض
    القمة الخليجية المرتقبة في الرياض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك