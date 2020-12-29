"ماذا عن تلك المشاهد؟"... سلاف فواخرجي ترد على اتهام مسلسها "شارع شيكاغو" بخدش الحياء

وفي البداية، أكدت في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه لم يكن في نيتها أو كل فريق عمل المسلسل أن يصبح "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه لا يجب عليهم أن يكون ذلك هو هدفهم منذ بدء التصوير.
و"ميرامار" التي تجسد شخصيتها النجمة فواخرجي في "شارع شيكاغو"، هي فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي في حقبة الستينيات، فتلجأ إلى تياترو في "شارع شيكاغو" في دمشق، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت المعاصر على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية، فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.
ودافعت الفنانة السورية عن مسلسلها من تهم الجرأة وخدش الحياء، قائلة باستنكار:
"وماذا عن مشاهد أصبحت منتشرة في الدراما العربية حاليا، من اغتصاب وعنف، فضلا عن مشهد أعتبره إهانة للمرأة شرفها، وهو المنديل الملطخ بالدماء بعد ليلة زفافها، أيعد هذا مقبولا وغير خادش للحياء، وأن هذا هو الدليل على شرفها".
وأردفت موضحة: "لدينا مشكلة حقيقية في تفكيرنا، ونحن نسير بثقافة القطيع دون أن يشكل كل منا فكره الخاص"، ثم وجهت رسالة للمشاهدين هي: "لا تقبلوا بالعنف والاستغلال، لا تخجلوا من قول أن هذه الممثلة جميلة".
ووجهت سلاف فواخرجي انتقادها لمن يسبوها على مواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ سيئة، ثم تجد صورا خادشة منشورة على حساباتهم، وعلقت: "ما انفصام الشخصية هذا الذي نعيش فيه".
وأكدت في ختام مقابلتها أنها إنسانة طبيعية وليسن عارضة أزياء، وتتعامل مع كل المحيطين بطبيعية، وأنها لن تتغير من أجل أفراد بأعينهم، وترحب بكل وجهات النظر بشأن عملها.
ويشارك في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو" دريد لحام وعباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.
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