جورج وسوف يودع كورونا بتبادل القبلات مع معجبيه... فيديو

وشارك وسوف مقطعا مصورا له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه من داخل سيارته مغادرا مكان الحفل، وهو يتبادل مع معجبيه قبلات في الهواء.
وقال جورج وسوف لمعجبيه الذي أحاطوا سيارته: "باي باي يا حلوين، باي باي كورونا باي".
بعدها أدى المطرب السوري مقطعا من إحدى الأغنيات، واختتم الفيديو قائلا: "الحمد لله الناس تنبسط".
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وقدم جورج وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب" في حفله بدبي، عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة، ونسي الجمهور فيروس "كورونا" المستجد بسبب الحماس، وقام الجميع بالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج "ET" بالعربي.
وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.
ويعود جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي طوني سابا، ومن إخراج أحمد المنجد.
من ناحية أخرى، أفادت تقارير لبنانية أن جورج وسوف سيختتم عام 2020، بلقاء تلفزيوني سيذاع ليلة رأس السنة.
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