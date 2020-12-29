هل أجازت المحكمة هذا التصرف؟.. أب عربي يبيع ابنته مقابل مبلغ زهيد... صور وفيديو

تداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي قصة غريبة حول قيام أب ببيع ابنته مقابل مبلغ زهيد لإيفاء دين لطليقته.

وأثارت الواقعة الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تفاصيل الحادثة، حيث شارك بعض الناشطين صورا تؤكد صحتها.

وبحسب صحيفة "الرأي العام اليمني"، وقعت الحادثة في العام الماضي، لكن تفاصيلها لم تنشر في ذلك الوقت، حيث قام والد الطفلة ببيع ابنته مقابل 200 ألف ريال (300 دولار).

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، وثيقة رسمية ممهورة من محكمة استئناف محافظة إب (لم يتم التأكد من صحتها)، تشير إلى بيع الطفلة.

وأشارت المصادر إلى أن الأب باع طفلته بسبب تدهور الأوضاع المالية ولإيفاء دين لطليقته، وقال: إن "شظف العيش "اضطره" لبيع طفلته من أجل أن يضمن لها مكانا يؤمن لها الطعام والشراب".

وشكلت عملية الكشف عن الوثائق صدمة كبيرة في الشارع اليمني، حيث قام البعض بحملة إلكترونية بهدف إعادة الطفلة إلى ذويها، بحسب "العربي الجديد".

فقط في اليمن. طفلة تُباع من قبل والدها المجرم ليسدد ديونه ومن ثم تُعاد إليه بعد سنة وأربعة أشهر.

هذه الجريمة البشعة لا يجب أن يتم التستر عليها ويجب أن تتم محاسبة كل من شارك فيها. #ساعدوا_ليمون pic.twitter.com/s9fguXGvXa — YFM | الحراك النسوي اليمني (@YemeniFeministM) December 27, 2020

وأطلق الناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حملت وسم "أنقذوا ليمون"، تداوله الكثيرون مع صورة الطفلة الصغيرة.

ونجحت الحملة بإعادة الطفلة إلى ذويها بعد أن جمع مواطنون من المدينة مبلغا ماليا وقدموه للمشتر وأعادوها إلى والدها الذي كتب تعهدا بعدم تكرار فعلته.

تم "حل موضوع" بيع الطفلة ليمونة بإعادة المبلغ لمن دفعه وإعادة الطفلة لوالدها وهذا حل مرفوض! نطالب الجهات المختصة معاقبة كل من اشترك في هذه الجريمة وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.



في هذا الفيديو يتحدث "المشتري" بكل برود عن سبب البيع والشراء.#انقذوا_ليمون #انقذوا_ليمونه pic.twitter.com/9Q1Eb09LwB — YFM | الحراك النسوي اليمني (@YemeniFeministM) December 28, 2020

وبحسب "بي بي سي" لم تعلق الحكومة اليمنية أو أية مصادر رسمية على الحادثة، لكن الناشط اليمني، يزيد الجداوي، أكد أن الحادثة قد وقعت بالفعل في اليمن.