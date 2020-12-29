ابتكار جديد للسير على الماء... فيديو

ورغم وجود الكثير من الوسائل التي تسمح بالحركة فوق سطح الماء إلا أن الابتكار الجديد يعتمد على تصميم يشبه الدراجة العادية لكنه مجهز بوسيلة تسمح لها بالطفو فوق سطح الماء.

You can ride on water with this bike pic.twitter.com/fsKNQFVhjx — Tech Insider (@techinsider) December 29, 2020

ويظهر فيديو، نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني، الدراجة المائية التي يتم إنزالها إلى الماء واستخدامها في عبور المجاري المائية أو ممارسة بعض الأنشطة الرياضية على سطح الماء، لكن في بعض الحالات تتعرض للغرق إذا لم يحافظ قائدها على اتزانه، وهو ما يجعل إجادة السباحة شرطا لركوبها حتى لا يتعرض للغرق.