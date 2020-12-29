حيلة بسيطة لتعويض طفل عن غياب والدته... فيديو

يرتبط بعض الأطفال بأمهاتهم بصورة مطلقة، وربما يمتنعون عن تناول أي شيء في غيابهن، بينما يعيش آخرون حياتهم العادية سواء في وجود الأم أو غيابها.

وتستدعي الحالة الأولى أن نبحث عن وسائل يمكنها حل هذه المشكلة عندما تغيب الأم لأسباب معيشية أو نتيجة لمرض طارئ ألم بها.

How to get a baby to drink from the bottle when mommy is not around... #DadsCanBabysit pic.twitter.com/0jijLQIoO7 — Beautiful China (@PDChinaLife) December 29, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفول تشاينا" على "تويتر" طفلا يساعد آخر في شرب الحليب بواسطة زجاجة الرضاعة، بينما يضع على وجهه جهاز لوحي (تابلت) تظهر عليه صورة الأم التي تنظر إلى طفلها.

ويبدو أن هذه الحيلة أفلحت في إقناع الطفل بوجود أمه إذ مد إحدى يديه محاولا مداعبة وجه الأم الذي ينظر إليه من داخل شاشة الجهاز اللوحي.