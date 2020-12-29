نهى العمروسى تكشف تفاصيل جديدة حول تورط ابنتها في قضية "الفيرمونت"

كشفت الفنانة المصرية نهى العمروسي تفاصيل جديدة في قضية "فيرمونت" المتهمة فيها ابنتها، مؤكدة أنها كانت تحت تأثير مادة مخدرة.

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن العمروسي نشرت تفاصيل من خلال حسابها الرسمي على "فييسبوك" بعنوان "استغاثة إلي النائب العام".

وقالت العمروسي، على "فيسبوك": "إن رسالتها ليست تدخلا في عمل النيابة التي تتولى التحقيق في القضية مؤكدة أنها تبذل كل جهد من أجل تحقيق العدالة"، لكنها أضافت: "أنا أم محسورة".

ووصفت العمروسي ابنتها بـ "الشاهدة المتهمة والضحية في نفس القضية "، مشيرة إلى أنها كانت موقنة أنها محمِية من المجلس القومي للمرأة ومن النيابة العامة.

وتابعت: "بالنسبة للفيديوهات المذكورة، فقد أودعنا لديكم كل الدلائل التي تثبت أن نازلي كانت مهددة بالموت والفضح و بالضرب المبرح وبالخطف إن لم تستسلم لأوامر هذا المريض النفسي زوجها السابق".

واستطردت: "فعلت كل تلك الأفعال المشينة رغما عن إرادتها، كما أنها كانت مخدرة بالـ "GHB" المعروف بأنه مخدر للإغتصاب".

ووجهت نهى العمروسي رسالة استغاثة إلى النائب العام قالت فيها: "نازلي ليست خطرا علي المجتمع فأرجو منك أن تطلق سراحها"، مضيفة: "إذ لم تستكمل التحقيقات بعد يمكن للنيابة الموقرة استدعائها من المنزل و تستجيب فورا كما سبق وفعلت".

وقالت العمروسي: "ابنتي في حالة نفسية و صحية متردية، إنها تموت جسديا ومعنويا ونفسيا".