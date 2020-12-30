تضامن واسع مع يسرا اللوزي بعد ما حدث مع ابنتها

تلقت الممثلة المصرية يسرا اللوزي تضامنا واسعا بعد التنمر عليها بسبب مرض ابنتها، وردها عليه.

وعلق متابع ليسرا على صورة لها على "انستغرام" واصفا أياها بـ"أم الطرشة" بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، ولم تتجاهل يسرا التعليق بل ردت عليه ردا طويلا أكدت فيه فخرها بابنتها.

وقالت يسرا في ردها: "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

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وأضافت: "ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".

وأثار تعليق المتابع على صورة يسرا وردها عليه، موجه واسعة من التفاعل والتضامن معها، وعلق عدد من الفنانين على الواقعة.

وعلقت الممثلة المصرية زينة عبر حسابها على "انستغرام":

"عارفين يعنى إيه أم، يعنى حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤولية وحاجات كتير مالهاش وصف، عارفين يعنى إيه طفل أو طفلة، يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب، عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كدة، يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم، أنت حاجة مالهاش وصف".

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وأضافت: "أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أي مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجاري، ولو أن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك.. الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبارا صعبا، نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللى مايشرفهاش تعرف أمثالك، منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية".

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وتابعت: "الصم والبكم هم ضمائرنا لا غير، يسرا اللوزى.. أنا فخورة بك جدا، ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها أحسن بنت في الدنيا".

وتضامن مع ما حدث ليسرا الممثل أحمد السعدني، ونشر على حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة قديمة ليسرا أثناء حملها.

وكتب على الصورة: "بارك الله فيك وفي ابنتك".

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وأعلنت الممثلة نجلاء بدر تضامنها مع يسرا، وأعادت نشر صورة للتعليق المسئ ورد يسرا عليه، وعلقت عليها: "أعظم وأجمل أم في الدنيا.. ربنا يحفظك.. ويحفظلك أولادك.. ويبعد عنك أولاد الحرام".