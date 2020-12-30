"شبه شلل"... النجمة المصرية عبير أحمد تعاني من مرض نادر... فيديو

تحدثت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، لأول مرة عبر لقاء تلفزيوني، عن إصابتها بمرض نادر سبب لها مشكلة صحية كبيرة.

وكشفت الفنانة المصرية عبر لقاء أجراه معها تلفزيون دولة الكويت في برنامج "ليالي الكويت" عن إصابتها بمرض نادر مشيرة إلى أن الطب لم يتوصل بعد إلى سبب هذا المرض.

وبحسب تصريحات الفنانة، فإن المرض الذي تعاني منه هو الوهن العضلي وأن هذه المشكلة تصيب 400 شخص من كل مليون شخص في العالم ويسبب "شبه شلل" في الحركة والنطق.

وأشارت الفنانة إلى اتباعها نظاما علاجيا خاصا بهذه الحالة، وأنها عاشت لحظات عصيبة إلى أن تم تشخيص حالتها المرضية.

وبينت أحمد أنها تعرضت لمشاكل في البلع وعدم القدرة على تناول الطعام، ما جعل الأطباء يقررون إزالة الغدة المرتبطة بهذه المشكلة، حيث تبين بعد العمل الجراحي أنها تعاني من أورام، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة.

وكشف الفنانة لأول مرة عن تحويلها إلى مستشفى الأورام لتلقي العلاج بالإشعاع الوقائي الذي استمر لمدة أكثر من 5 أسابيع.

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ويعاني الأشخاص المصابون بالوهن العضلي من أعراض متعددة كضعف عضلات الحلق والوجه وضعف عضلة العين وتترافق الأعراض مع عدم وضوح الرؤية ومشكلات في عملية البلع والتنفس والنطق وغيرها، وتختلف الحالات من مريض إلى آخر من حيث شدتها.