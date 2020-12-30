يسرا توجه رسالة جديدة إلى جمهورها من العزل

وجهت الفنانة المصرية يسرا، رسالة جديدة، اليوم الأربعاء، إلى جمهورها، في أثناء تواجدها بالعزل الصحي لإصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت يسرا عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة جديدة، وعلقت أنها تعبر عن كل الشكر والاحترام لجمهورها العزيز وتطمئن محبيها على صحتها الآن.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تعيش حالة من الاستقرار أثناء تواجدها في العزل الصحي من فيروس كورونا.

بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.#Youssra #يسرا pic.twitter.com/3bTbfDRWAd — Youssra (@Youssra) December 30, 2020

وكتبت يسرا: "الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعاً من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".

وكانت يسرا قد أعلنت الجمعة الماضية إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج، مضيفة "مش قادرة أتكلم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إصابة العديد من الفنانين والإعلاميين بفيروس "كورونا" المستجد، أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة والفنانة السورية جومانا مراد، والإعلاميين رامي رضوان ووائل الإبراشي.