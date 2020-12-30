سرعة البديهة تنقذ طفلتين من الموت حرقا... فيديو

تتنوع أسباب اندلاع الحرائق ويختلف حجم الدمار الذي تحدثه وفقا لسرعة الاستجابة في التعامل مع الحريق منذ اللحظة الأولى.

وفي بعض الأحيان يكون سبب الحريق هو خطأ بشري سواء بالتسبب المباشر في إشعالها أو عن طريق الإهمال الذي يقود لاشتعال الحرائق لاحقا كما يحدث في مناطق الغابات.

Two women in central China’s Henan province pulled children away from a gas canister blaze after a father accidentally set a fire. pic.twitter.com/DjKVYrsoIT — SCMP News (@SCMPNews) December 30, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية خطأ كارثي قام به رجل بإشعال النار خطأ بالقرب من خزان وقود حدث له تسريب على الأرض.

ويرصد الفيديو لحظة اشتعال النيران حول طفلتين كانتا متوقفتين فوق الوقود الذي اشتعل فجأة بصورة كادت تقضي عليهما لولا تدخل سيدتنا بسرعة بديهة وشجاعة جعلتهما يقتحمان النار وينقذان الطفلتين في لمح البصر.