تغريم لاعب تنس أمريكي 20 ألف دولار بسبب انتهاك الحجر الصحي

يواجه لاعب التنس الأمريكي سام كويري، عقوبة مالية كبيرة بسبب مخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن رابطة محترفي التنس، قررت، الأربعاء، فرض غرامة مالية ضخمة على كويري بسبب انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة التي أقيمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن العقوبة تتضمن فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، مشيرة إلى أنه انتهك الحجر الصحي الذي تم فرضه عليه أثناء وجوده في روسيا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتابعت: "استخدم سام كويري طائرة خاصة في مغادرة روسية على الرغم من فرض السلطات المحلية عزلا صحيا عليه"، مشيرة إلى أن رابطة محترفي التنس أوضحت أن العقوبة سيتم رفعها إذا لم يرتكب كويري أي انتهاكات لإجراءات السلامة الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال 6 أشهر.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 81 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.