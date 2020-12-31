الكويت...  تمديد صلاحية جواز السفر 10 سنوات

مددت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاماً 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات سابقا.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية نشرته الأخيرة بحسابها على تويتر.

وبحسب البيان فإن هذه الخطوة "تأتي مراعاة للطلبة الذين أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء".

الجنسية والجوازات: تمديد صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ21 عاماً 10 سنوات بدلا من 5 سنوات سابقاً

⠀ pic.twitter.com/T5jPHzR57e — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 31, 2020

ولفتت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم 21 عاماً.

ووجهت الراغبين في تمديد جواز سفرهم بالتوجه إلى المراكز الوطنية في محافظات الكويت أو إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مصطحبين معهم عدد 2 صورة شخصية و البطاقة المدنية و جواز السفر، وفق المصدر ذاته.