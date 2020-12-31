مصادر طبية تكشف حقيقة تأثير لقاح كورونا على خصوبة الرجال

والخميس الماضي، بدأت الكويت حملة تطعيم ضد وباء كورونا باستخدام لقاح فايزر- بايونتيك، وبدأت الحملة بكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش ثم الفئات الأخرى.

ومؤخرا، سرت شائعات في البلاد حول تأثير اللقاح على الخصوبة، والعلاقات الزوجية.

إلا أن مصادر طبية نفت لصحيفة "الراي" الكويتية، أي تأثير لأخذ التطعيم على العلاقات الزوجية، أو على خصوبة الرجال.

وأضافت المصادر: "اللقاح لا يمنع الرجل من ممارسة حقوقه الزوجية، وغير صحيح ما يثار عن تأثير اللقاح على الخصوبة".

وحول توصيات السلطات الصحية البريطانية للنساء تجنب الحمل لمدة شهرين بعد تلقي القاح، قالت المصادر إن ذلك الطلب لا يعدو أن يكون إجراء احترازيا، حيث لم يظهر أي تأثير للقاح على النساء الحوامل خلال المراحل التجريبية للقاح "فايزر- بيونتك" التي شملت 23 امرأة حاملاً.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية (cdc) لم توصِ بتجنب الحمل للنساء اللواتي تلقين تطعيم الحمض النووي المرسل (Mrna)، وهو اللقاح نفسه لشركتي (فايزر) و(موديرنا)، وتركت الأمر خياراً متاحاً وفق ما يقرّره الطبيب المختص لكل سيدة".

وأكدت أنه ليست هناك من نصائح للمرأة الراغبة في تلقي اللقاح بشأن التوقف عن العلاقة الزوجية، ولكن النصيحة الاحترازية أن تتجنّب الحَمل مؤقتا.