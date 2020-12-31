عمرو دياب يطرح الأغنية رقم 10 من ألبومه الجديد

طرح المطرب المصري عمرو دياب أغنية بعنوان "شكرا"، لتصبح الأغنية رقم 10 بين أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ".

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وطرح عمرو دياب أغنيات ألبومه على التوالي التي شملت (فاكرني ياحب - أنا معاك - من العشم - بتهزر - طبل - يادلعو - يا أنا يا لأ - عايز أعمل زيك - محسود"، بحسب ما ذكرته "بوابة أخبار اليوم"

ولفتت إلى أن شوارع العاصمة المصرية القاهرة شهدت خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، التي ظهر فيها على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

يذكر أن المطرب المصري عمرو دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي تشمل أغاني "أهي أهي - أماكن السهر - الجو جميل".