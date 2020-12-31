مشاهد مؤثرة لأم طردها ابنها للشارع... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لأم، تقول أن ابنها تخلى عنها وطردها للشارع.

ووجهت رسالة لابنها وهي باكية قالت فيها: "علاه رميتني أنا لميمة وأنا لكبيدة الله يسامحك أنت وليدي وعينيا".

وظهرت الأم في فيديو آخر تقول إنها تدعى عمارية، من الغرب الجزائري، وقد كتبت المنزل باسم ابنها فقام بطردها للشارع.

وتفاعل آلاف الناشطين من المنشور وناشدوا ابنها العدول عن موقفه وأخذ والدته للبيت.