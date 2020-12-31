من المستشفى... فنانة خليجية تعلن خضوعها لعملية جراحية...فيديو

تجري الفنانة العمانية فخرية خميس، اليوم الخميس، عملية جراحية بمستشفى السلطاني في عُمان، لاستئصال ورم سرطاني.

وقالت الفنانة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، إنها ستجري العملية تحت قيادة الطبيب طه اللواتي، استشاري جراحة الأورام.

ووجّهت الفنانة فخرية خميس الشكر للطاقم الطبي، المرافق لها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، قائلة: "أطمع بدعائكم".

وحرصت الفنانة، على تهنئة الجمهور بالعام الميلادي الجديد 2021، متمنية أن يكون عام خير على الجميع، وخاليًا من الأمراض.

وينسب إليها تأسيس الحركة الفنية بالسلطنة إلى جانب الأسماء الكبيرة الأخرى كالراحل سعود الدرمكي، وصالح زعل، وأمينة عبد الرسول وغيرهم، واشتهرت بأدوارها الكوميدية.

وشاركت الفنانة العمانية في عديد الأعمال الفنية، كان آخرها مشاركتها في المسلسل الكويتي "أم هارون" وهو من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي.