شوارع دبي تستعد لاستقبال 2021... فيديو

تستعد دبي لاستقبال العام الجديد 2021، الذي من المتوقع أن يشهد نزول الناس إلى الشوارع، وهو ما دفع السلطات إلى وضع ملصقات خاصة على أرضية الطرق للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ونشرت مجلة "ذا ناشيونال" الإماراتية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد تقسيم شوارع المدينة عن طريق ملصقات تسمح للناس بالتواجد داخل مساحة خاصة تبعد عن الآخر بالمستوى المطلوب لتحقيق التباعد الاجتماعي.

Social distancing floor stickers placed across Downtown Dubai for #NewYearsEve pic.twitter.com/Y8wvFSe2I4 — The National (@TheNationalNews) December 31, 2020

وبدأ العالم يحتفل بحلول العام الميلادي الجديد 2021، الذي شهد أول لحظاته في نيوزيلندا، حيث كانت أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، بينما تخيم أجواء الحجر الصحي على دول كثيرة حول العالم.

وحل منتصف ليل نيوزيلندا، منذ ساعات، وانطلقت الألعاب النارية في جميع أنحاء العاصمة أوكلاند، لتصبح هذه الدول الأولى التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2021.

وشهد عام 2020 ظهور واحدة من أخطر الفيروسات التي هددت البشر وهو فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) بلغ عدد مصابيها أكثر 81 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة.