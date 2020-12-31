منهم 4 روسيات... أجمل 100 وجه لعام 2020... فيديو وصور

تصدرت أفضل 100 فتاة في مقطع فيديو نُشر على "يوتيوب".

وهذه رابع مرة تدخل ياعيل في القائمة. في عام 2017، احتلت المرتبة 14، وفي 2018 الثالثة، وفي 2019 الثانية.

دخلت أربع روسيات أيضًا في قائمة أفضل 100. وهكذا ، احتلت الممثلة وعارضة الأزياء أنجلينا دانيلوفا المركز 68.

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في المركز 42 من التصنيف ، جاءت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 19 عامًا من نوفوسيبيرسك، ناتاليا تسيفيلتشوغوفا.

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واحتلت سيدة روسية أخرى وعارضة الأزياء ومدونة "يوتيوب" داشا تاران المركز 28 في الترتيب.

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فيما تمكنت عارضة الأزياء أكتيابرينا ماكسيموفا من التفوق على كل الروس فقد احتلت المركز العشرين.