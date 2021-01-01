فنانة مصرية تكسر "قلة" احتفالا بانتهاء 2020... فيديو

قامت فنانة مصرية بتكسير "قلة" لحظة استقبال العام الجديد واحتفالا بانتهاء عام صعب، متمنية أن يكون عام 2021 أفضل.

جاء ذلك أثناء مشاركة الفنانة إلهام شاهين مذيعي برنامج "حديث القاهرة" الإعلامي إبرهيم عيسى والإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الاحتفال بنهاية 2020.

وفي آخر فقرات البرنامج ولحظة استقبال العام الجديد، قاموا بتكسير "قُلل" (إناء أشبه بالزجاجة غير أنها مصنوعة من الفخار) احتفالا بانتهاء عام صعب، ومتمنين أن يكون عام 2021 أفضل.

ونجحت إلهام في كسر "القُلة" سريعا، فيما لم ينجح خيري رمضان في تكسير واحدة من "القلل" ليتدخل إبراهيم عيسي ويكسرها بعنف قائلا: "يالا ألف سلامة"، وردت إلهام قائلة "يا رب سنة حلوة يارب".

وكانت إلهام شاهين، قد فازت بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "حظر تجول"، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر"، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.