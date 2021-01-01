ظاهرة "الفستان العجيب" تعود من جديد... فيديو

نشر أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت" صورة لكنزة يتغير لونها بين الأخضر والأرجواني اعتمادًا على الإضاءة.

ووفقًا للمستخدم تبدو الكنزة الغامضة، خضراء اللون في معظم الأوقات، إلا أن بعض متابعيه اعتبروا أن لون الكنزة أرجواني.

ومن جانبهم استذكر بعض المستخدمين ظاهرة الفستان الذي بدا للبعض باللونين الأزرق والأسود، وللبعض الآخر باللونين الأبيض والذهبي.

وفسر بعض الخبراء هذه الظاهرة بطريقة علمية بقولهم: "اللون هو ببساطة الطول الموجي للضوء الذي تمتصه جزيئات المادة وتعيد إصدارها. يختلف الضوء الساقط في كل صورة، لذلك ينبعث لون مختلف".

وتمت مشاركة مقاطع فيديو مختلفة يشرح فيها الخبراء كيف ترى العين البشرية الألوان المختلفة.