جراح في مستشفى لعلاج مرضى كورونا يطلب يد صديقته

ووفقا لوسائل إعلام روسية، يعمل أنوخين كجراح، ولكن في نيسان/ أبريل الماضي، انتقل مع أطباء آخرين، للعمل في قسم علاج مرضى فيروس كورونا. وهناك التقى بطبيبة التخدير المتدربة إيكاترينا فنوكوفا.

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وقال أنوخين في تصريح لوسائل إعلام روسية: "التقينا في المستشفى في نهاية أبريل. وبدأنا نقضي بعض الأوقات معا للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، أدركنا أننا كنا نبحث عن بعضنا البعض طوال حياتنا. عندما قررت أن أتقدم بطلب الزواج، لم أتردد لحظة لكنني كنت قلقا للغاية".