بعد دخوله العناية المركزة... تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي

كشفت تقارير صحفية محلية تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، عقب الإعلان عن دخوله غرفة العناية المركزة، على إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عبر موقع "فيسبوك" خبرا، قالت فيه إنها "تطمئن متابعي وجمهور الإعلامي المصري".

وقالت الصفحة "لقد تحسنت حالة وائل الإبراشي الصحية، وتم نقله حاليا إلى غرفة عادية في المستشفى".

وكان الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، أعلن أيضا، استقرار حالة الإعلامي وائل الإبراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.

وشهدت الأيام الماضية إصابة عدد من مقدمى برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري، ومن بينهم وائل الإبراشي والإعلامية دينا عبد الكريم، والتي أعلنت تعافيها من الفيروس قبل أيام، تبعها الإعلان عن إصابة وائل الإبراشي، كما تم الإعلان أول أمس عن إصابة الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بكورونا.