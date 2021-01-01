تسجيل
17:29 GMT01 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جثمان الراحل المخرج السوري حاتم علي

    دمشق تودع صاحب الأحلام الكبيرة حاتم علي

    © Sputnik . محمد دامور
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/1047684104_0:222:3002:1910_1200x675_80_0_0_7bf172b7aa40c4822236224d9653b82e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202101011047684908-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A/

    شيعت العاصمة السورية اليوم، المخرج والممثل السوري الراحل حاتم علي إلى مثواه الأخير في مقبرة "باب الصغير" ودمشق.

    سوريا- سبوتنيك. ووصل جثمان المخرج الراحل إلى مطار دمشق الدولي، مساء الخميس، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، قادماً من القاهرة، وانطلق موكبُ التشييع، اليوم الجمعة، من مشفى الشامي، وسط حضور شعبي كبير ومشاركة واسعة لكبار الشخصيات في الوسط الفني السوري، حيث صلي عليه في "جامع الحسن" بحي أبو رمانة، عقب صلاة الجمعة، ثم وري الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

    واتفق السوريون على اختلاف توجهاتهم على نعي مخرجهم الراحل حاتم علي، كما نعاه عدد كبير من الإعلاميين العرب ونجوم السينما والدراما العربية من مختلف الدول، واستذكر كثيرون أعماله الدرامية التلفزيونية ومشاركاته السينمائية.

    وتوفي المخرج والممثل السوري حاتم علي، داخل غرفة في أحد فنادق العاصمة المصرية، فجر الثلاثاء 29 ديسمبر/  كانون الأول 2020، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر لم يتجاوز الـ 58 عاماً، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى جمهوره ومتابعي أعماله الدرامية، وأثار أصداء واسعة في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي التي امتلأت بكلمات النعي والصور والمشاهد من أعماله الدرامية.

    • جنازة الراحل المخرج السوري حاتم علي
      جنازة الراحل المخرج السوري حاتم علي
      © Sputnik . محمد دامور
    • توديع جثمان الراحل المخرج السوري حاتم علي
      توديع جثمان الراحل المخرج السوري حاتم علي
      © Sputnik . محمد دامور
    • من داخل المسجد حيث تمت إقامة صلاة الميت على روح الراحل حاتم علي
      من داخل المسجد حيث تمت إقامة صلاة الميت على روح الراحل حاتم علي
      © Sputnik . محمد دامور
    • تشييع جنازة المخرج السوري حاتم علي في دمشق
      تشييع جنازة المخرج السوري حاتم علي في دمشق
      © Sputnik . محمد دامور
    • إقامة صلاة الميت على الراحل المخرج السوري حاتم علي
      إقامة صلاة الميت على الراحل المخرج السوري حاتم علي
      © Sputnik . محمد دامور
    • إقامة صلاة الميت على روح الفقيد حاتم علي
      إقامة صلاة الميت على روح الفقيد حاتم علي من داخل جامع الحسن في دمشق
      © Sputnik . محمد دامور
    • من جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي في دمشق
      من جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي في دمشق
      © Sputnik . محمد دامور
    • جنازة الراحل المخرج السوري حاتم علي في دمشق
      توديع جثمان الراحل المخرج السوري حاتم علي في دمشق
      © Sputnik . محمد دامور
    • من داخل المسجد حيث أقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيد حاتم علي
      من داخل المسجد حيث أقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيد حاتم علي
      © Sputnik . محمد دامور
    • تشييع جنازة المخرج السوري حاتم علي
      تشييع جنازة المخرج السوري حاتم علي
      © Sputnik . محمد دامور
    1 / 10
    © Sputnik . محمد دامور
    جنازة الراحل المخرج السوري حاتم علي

    وكانت السلطات المصرية قد كشفت، الأربعاء 30 ديسمبر/  كانون الأول 2020، عن نتائج تشريح جثة المخرج الراحل حاتم علي، وأمرت نيابة قصر النيل الجزئية، وفقا لتقرير نشره موقع "بوابة الأهرام" المصري بتسليم جثمان الراحل إلى السفارة السورية في القاهرة، عقب الانتهاء من تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السوري وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

    وتبين من التحقيقات الأولية، أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة، وفقا لـ "الأهرام". وأضاف التقرير: "انتقلت النيابة إلى الفندق لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم".

    وولد حاتم علي في بلدة الفيق في الجولان السوري المحتل عام 1962، وقد اضطرت عائلته إلى النزوح بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمرتفعات الجولان في عام 1967 ولم يكن وقتها قد تجاوز الخامسة من عمره، وعاش مع أسرته الصغيرة في أطراف مخيم اليرموك الذي يبعد عن دمشق نحو 8 كيلومترات. وبدأ علي مسيرته الفنية والأدبية بكتابة المسرحيات والقصص القصيرة ثم اتجه إلى التمثيل والإخراج لاحقاً، وتخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، ليبدأ بعدها أول مشوار فني له ممثلا في مسلسل "دائرة النار" للمخرج هيثم حقي عام 1988، وتوالت الأدوار عليه بعد ذلك.

    ليتوجه في منتصف التسعينات إلى الإخراج التلفزيوني وقدم أعمالاً مهمة ولها بصمة في الدراما السورية منها "الفصول الأربعة"، و"الزير سالم" الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته الفنية، وأجزاء عديدة من "مرايا" و"أحلام كبيرة" و"التغريبة الفلسطينية" الذي وثق فيه القضية الفلسطينية ولاقى نجاحا كبيرا، إضافة إلى "الملك فاروق" و"ثلاثية الأندلس" و"صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، "ملوك الطوائف"، و"عمر".

    ولم يقتصر نشاط الراحل حاتم علي، على التمثيل والإخراج، بل كان له أيضا نشاطا أدبيا، إذ كتب ثلاث مسرحيات وهي "مات 3 مرات" و"البارحة - اليوم - وغدا"، و"أهل الهوى"، وألف مجموعتين قصصيتين هما: "ما حدث وما لم يحدث"، و"موت مدرس التاريخ العجوز"، كما كتب أيضا عددا من نصوص الدراما التلفزيونية، من بينها مسلسل "القلاع" الذي أخرجه مأمون البني. وفيلم تلفزيوني بعنوان "الحصان" أخرجه بنفسه.

    وكان حاتم علي يستعد لإنجاز فيلم روائي طويل في بداية العام 2021، يروي قصة الشخصية التاريخية الزير سالم برؤية سينمائية جديدة.

    الكلمات الدلالية:
    الفن, سوريا, وفاة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات
    أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك