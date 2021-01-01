‎بعد تغريدتها من المستشفى...الفنانة فخرية خميس تعلن خبرا صادما عن صحتها

كشفت الفنانة العُمانية فخرية خميس، تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنه تم استئصال ثدييها إثر إصابتها بأورام سرطانية.

وأكدت الفنانة العمانية في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أنه "تم إجراء عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط، وإزالة الثديين في مستشفى مسقط الخاص".

وأضافت:"سأستكمل معهم خطة العلاج كما بدأتها بحسب ما يرونه بعد إجراء الاستئصال الأخير، وكما أخبرتني الدكتورة الغالية سعاد الخروصي سابقًا بعد العملية ربما احتاج لجرعات كيميائية أو البدأ في الإشعاع ومن ثم يتبع ذلك العلاج المناعي".

View this post on Instagram A post shared by ﷽ فخريةخميس ام عبدالله #عمانية (@fakhriya_khamis)

وتابعت:"للعلم سبق وبدأت في مستشفى السلطاني أخذ 12جرعة كيميائية بمعدل جرعة واحدة أسبوعيًا ولمدة 3 أشهر، ولله الحمد والشكر النتيجة كانت فعالة ومرضية في صغر حجم الأورام.. وللتوضيح كان يفترض أن أقوم باستئصال الأورام في المستشفى السلطاني، وبحسب خطة العلاج أن يتم ذلك لثدي واحد مع إزالة أورام الغدد الليمفاوية".

وينسب إليها تأسيس الحركة الفنية بالسلطنة إلى جانب الأسماء الكبيرة الأخرى كالراحل سعود الدرمكي، وصالح زعل، وأمينة عبد الرسول وغيرهم، واشتهرت بأدوارها الكوميدية.

وشاركت الفنانة العمانية في عديد الأعمال الفنية، كان آخرها مشاركتها في المسلسل الكويتي "أم هارون" وهو من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي.