أكبر معمرة على الكرة الأرضية تحتفل بعيد ميلادها الـ118

احتفلت اليابانية كاني تاناكا، التي تعتبر أكبر معمرة على هذا الكوكب، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 118.

وولدت تاناكا في 2 يناير/كانون الثاني 1903. وهي تحمل لقب أكبر سكان الأرض منذ عام 2018، بحسب ما نقلته صحيفة "إن إتش كي".

وذكرت صحيفة ماينيتشي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أن أكبر سكان الأرض سناً ستشارك في مسيرة تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في مايو/أيار 2021.

ومن المقرر أن تنقل تاناكا الشعلة على الكرسي المتحرك لمسافة 200 متر. وتم تأجيل ألعاب طوكيو في عام 2020 بسبب الجائحة.

من المتوقع أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب 2021.