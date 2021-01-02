أول إجراء من محمد رمضان بعد رفع الحظر عنه

اتخذ الفنان المصري، محمد رمضان، أول إجراء، بعد رفع الحظر عنه، عقب قرار نقابة المهن التمثيلية بحفظ التحقيق معه على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الفنان محمد رمضان، طرح أغنية جديدة بعنوان "يلا بينا"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية إنهاء التحقيقات مع الفنان محمد رمضان، مؤكدة حفظ التحقيق مع الفنان الموقوف، والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله "موسى" ليعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ويضم "موسى" العديد من الفنانين منهم باسم سمرة، صبري فواز، عبير صبري، فريدة سيف النصر، جوري بكر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي" المملوكة للمنتج تامر مرسي.