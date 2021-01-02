أمطار من الطيور تتساقط في روما... فيديو

نقلت صحيفة "روما توداي" الإيطالية أن مئات من طيور الزرزور نفقت في روما ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول بسبب إطلاق الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد.

وتُظهر اللقطات المنشورة عشرات الطيور النافقة على الأرض. وكتب أحد مصوري الفيديو، "للأسف الرغبة في الاحتفال قد خلفت مئات من الطيور النافقة".

#Strage di #capodanno a #Roma:

Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica...in tanti restano a terra morti.

E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021

وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات إن ارتفاع صوت الألعاب النارية ربما تسبب في نفوق الطيور.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المتحدثة باسم المنظمة لوريدانا ديغليو قولها: "ربما نفقوا من شدة الخوف. ويمكن أن يكونوا قد اصطدموا ببعضهم البعض، أو طاروا نحو النوافذ أو خطوط الكهرباء. ودعونا لا ننسى أنهم قد نفقوا أيضًا بسبب نوبة قلبية".

ووفقًا لرئيس الفرع الإيطالي للمنظمة، ماسيمو كومباروتو، توجه المنظمة طلبا كل عام لحظر بيع الألعاب النارية.