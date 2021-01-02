تعليق غير متوقع من رانيا يوسف على "تعمدها إظهار مفاتنها"... فيديو

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على "تعمدها إظهار مفاتنها" خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بإجابة غير متوقعة، مقتبسة آية من القرآن الكريم لإثبات وجهة نظرها.

جاء ذلك خلال عرض قناة "الرشيد" العراقية أولى حلقات برنامج "مع نزار الفارس" الذي استضاف فيها الممثلة رانيا يوسف، أمس الجمعة.

وكان أول سؤال في الحلقة هو السؤال الذي أثار الجدل مؤخرا حول "بروز مؤخرة رانيا يوسف" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2020، وأجابت رانيا بأن "مؤخرات كل النجمات كانت بارزة، لست الوحيدة لكن مؤخرتي مميزة وحلوة".

وأوضحت "لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها؟ أنا ببينها، مستشهدة بآية قرآنية (وأما بنعمة ربك فحدث)".

وتابعت "واللي مش عاجبه ميتابعنيش وسقف الحرية عالي شوية ميتابعنيش، طول عمري أنا تربية مدارس راهبات، معنديش قيود في البيت أهلي مربونيش على القيود".

وأما عن تعمدها إثارة الجدل لتلقيها عروضا فنية، أكدت "أعمالي الفنية أكبر من أخباري الشخصية، الكلام ده يتقال لما يكون فنانة مش لاقية شغل، ولكن أنا مطلوبة وأجري كويس".

وكانت رانيا يوسف قد تعرضت لهجوم وانتقادات شديدة بسبب تصريحاتها المثيرة خلال البرومو الترويجي للحلقة الذي نشرته في وقت سابق عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لعرضها.

وقالت رانيا يوسف، خلال تصريحات مع برنامج "ET بالعربي": "مندهشة مما أتعرض له من هجوم لمجرد مشاهدة برومو لا يتعدى دقيقة واحدة وما زال اللقاء لم يعرض بعد، وأتمنى أن ينتظر الجمهور بعد عرض الحلقة، خاصة أنها تكشف عن الموقف الذي تعرضت له من قبل المذيع، الذي أحرجني بهذا السؤال وهو ما دفعني للرد عليه بشكل ضاحك أو كوميدي".