"كان أمام زوجته"... عاصي الحلاني يكشف أغرب موقف له مع معجبة

كشف الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، مساء أمس الجمعه، عن تفاصيل حياته الفنية وعلاقته مع المعجبين وأغرب تصرفاتهم.

وقال الحلاني، خلال لقائه مع برنامج "أبلة فاهيتا"، إنه "يعاني من تصرفات بعض المعجبات مثله مثل باقي الفنانين، خاصة أن المعجبات لهن تصرفات غير طبيعية وفي بعض الأوقات تشعر بالاستغراب".

وحكى قصته مع معجبة طاردته كثيرا، وتحدثت مع زوجته وطلبت منها أن تتزوجه قائلة لها: "أريد أن أتزوج عاصي، وأنتي خليكي في البيت وتعملي كل الواجبات المنزلية وأنا هلف معه في الحفلات".

وفي السياق نفسه كشف الفنان عاصي الحلاني، عن علاقته بنجله، قائلا: "ابني زنان أوي، ويقعد يتكلم كتير جدا لدرجة أني أوافق على كل اللي هو عايزه عشان أخلص من الزن ده".