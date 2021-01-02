شمس البارودي تكشف فنانة هاجمتها بعد إعلان اعتزالها ومنعتها من النقابة

أكدت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، أنها "لم تجدد عضوية نقابة المهن التمثيلية منذ اعتزالها الفن عام 1982 حتى الآن"، مشيرة إلى تعرضها لهجوم عنيف من الفنانة فاطمة مظهر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وشقيقة الفنان أحمد مظهر، عقب إعلانها لقرار اعتزالها.

وقالت: "حينما اتخذت قرار الاعتزال وترك الفن، فوجئت بفاطمة مظهر تهاجمني وتقول دي مش المفترض تكون نقابية، فقررت حينها شطب نفسي من النقابة، وطالبت زوجي حسن يوسف بعدم تسديد اشتراك عضويتي، ولا أدري سبب هجومها عليّ حينها رغم عدم إساءتي لأحد"، وذلك حسب مجلة "لها".

وتابعت: "تعرضت لهجوم من الكثيرين خلال هذه الفترة، ولا أعرف السبب من وراء ذلك، فقد سبق للفنان عزت أبوعوف ترك مهنته كطبيب والعمل ممثلا، ولم تهاجمه نقابة الأطباء بسبب قراره، وهناك الكثير من الأشخاص تركوا مهنهم وامتهنوا مهنا أخرى أو التزموا بشؤونهم الخاصة، فكل إنسان حر في حياته ما لم يضر غيره".

وكانت الفنانة المصرية المعتزلة، قالت، في تصريحات خاصة مع صحيفة "الوطن" المصرية، منذ أيام، إنها "اتخذت قرارها باعتزال التمثيل عقب أدائها مناسك العمرة مع والدها، حيث رأت النبي محمد أثناء زيارتها لقبره في المسجد النبوي، فانهارت باكية وظلت ترتجف" قائلة: "يا حبيبي يا رسول الله".