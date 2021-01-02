"رمز الفن في مصر"... عادل إمام يعلق على وفاة وحيد حامد

قال الفنان المصري، عادل إمام، إنه "يشعر بحالة حزن كبيرة لفقدان صديقه وحبيبه وحيد حامد"، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عقب صراع كبير مع المرض، لافتًا إلى أنه "تعاون معه في أفضل الأفلام التي قدمها على مدار تاريخه".

وأشار عادل إمام، في تصريحات مع صحيفة "اليوم السابع"، إلى أن "وحيد حامد قدم الكثير للفن وأعطى حياته من أجل إعلاء كلمة الوطنية، وكان شخصا وديعا وطيب القلب، فضلاً عن أنه رجل لديه رؤية واضحة في تقديم شخصيات من لحم ودم، ولذلك فوحيد حامد هو رمز الفن في مصر".

يذكر أن وحيد حامد وعادل إمام شكلا ثنائيا متفردا في السينما المصرية، وقدما أعمالاً مميزة كانت علامة فارقة في السينما المصرية، إذ قدما 11 عملاً فنيًا منها الإرهاب والكباب والمنسي وطيور الظلام ومسلسل "أحلام الفتي الطائر" وغيرها.

وفقدت الأوساط الثقافية والفنية في مصر الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر 76 عاما بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة، وكان حامد واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.