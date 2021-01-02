"ميلانا وميشيل"... طليقة وائل كفوري تسبب جدلا واسعا وتوجه رسالة.. صور

تسببت طليقة النجم العربي اللبناني، وائل كفوري، بجدل واسع بسبب كشفها عن بعض تفاصيل علاقتها مع النجم بعد إعلان طلاقهما رسميا.

وأحدثت طليقة النجم اللبناني، أنجيلا بشارة جدلا واسعا عند مشاركتها قصصا في صفحتها الخاصة على "إنستغرام" كشفت من خلالها عن بعض الخلافات بينها وبين النجم اللبناني بعد الطلاق.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة والمشاهير، سألت بشارة عبر خاصية "الستوري" متحدثة باللغة العامية اللبنانية: "وقتا (عندما) إنسان ما بيعطي نفقة لعيلتو، مين بيكون عم بقاصص يا ترى؟ الأولاد أو الزوجة السابقة".

وتوجهت بشارة في وقت سابق برسالة إلى ابنتيها، ميشيل وميلانا، أشارت فيها إلى أنها لن تمضي معهما أعياد نهاية عام 2020 والاحتفال بقدوم العام الجديد 2021. وكتبت: "هذا العيد مخلتف، إنه العيد الأول الذي سأمضيه من دونكما، يا ملاكي الصغيرين".

واعتبرت الزوجة السابقة للنجم اللبناني أن فرحتها في هذا العيد (رأس السنة) لن تكتمل، وقالت: "سأشتاق إلى ابتسامتيكما الجميلتين، إلى احتضانكما وتقبيلكما، سأشتاق إلى ضحكاتكما. هذا العيد لا طعم له من دونكما".

وأعلن الثنائي، وائل كفوري، وأنجيلا بشارة، طلاقهما بعد 7 أعوام من الزواج، وكانت الإشاعات حول الطلاق قد سبق الإعلان الرسمي للحدث، بحسب المجلة.