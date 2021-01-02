"وشم على الظهر"... شمس الكويتية تشن هجوما "ناريا" على شيرين عبد الوهاب... فيديو

أدلت الفنانة الكويتية شمس، بتصريحات يمكن وصفها بـ"النارية" بحق الفناة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في أحد البرامج التلفزيونية.

وهاجمت الفنانة الكويتية شمس، بكلمات قاسية، نظيرتها المصرية شيرين عبد الوهاب في برنامج تلفزيوني بث على قناة "atv" الكويتية.

واعتبرت الفنانة الكويتية في تصريحاتها أن شرين "جاهلة ولا وعي لديها"، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة والمشاهير.

وأتت تصريحات الفنانة الكويتية في برنامج "سندريلا"، حيث أكدت، باللهجة المحكية، أنه "لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج".

واعتبرت الفنانة الكويتية أن "أغلب الفنانات ليس لديهنّ ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد"، على حد تعبيرها.

وتطرقت الفنانة شمس في حديثها إلى التصريحات التي أدلت بها الفناة شيرين في وقت سابق، وقالت: "الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".

وظهرت الفنانة الكويتية في الفيديو المنشور للحلقة على "يوتيوب"، بفستان عرائسي أبيض جميل، وبرسم يبدو وكأنه وشم كبير غطى منطقة واسعة من ظهر الفنانة الكويتية.

وتأتي تصريحات شمس، بحسب المجلة، ردا على تصريحات أدلت بها الفنانة شيرين، حيث وصفت المعترضات على حديثها حول طاعة المرأة للرجل بـ"العوانس"، ما سبب جدلا واسعا.