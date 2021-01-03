أول تعليق من محمد رمضان على براءته في قضية التطبيع

علق الفنان المصري، محمد رمضان، أمس السبت، على براءته في قضية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيليين.

وشارك رمضان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي منشورا يضم خبر قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بشطب الدعوى المرفوعة ضده، والتي تطالب بشطبه من نقابة المهن التمثيلية، وكذلك منعه من إقامة حفلات غنائية أو تصوير أعمال فنية داخل مصر.

وعلق محمد رمضان على الخبر: "الحمد لله رب العالمين كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري".

وفي سياق متصل، أعلن محمد رمضان، أمس السبت، استئناف تصوير مسلسله التلفزيوني "موسى"، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2021، بعدما قررت نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيقات معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن العمل، بعد أزمة التقاطه صورا مع مغني إسرائيلي في إمارة دبي الخليجية.

وشارك الممثل المصري صورة له عبر خاصية "الستوريز" على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "العودة لمسلسل موسى".

وجاء حكم محكمة الأمور المستعجلة استنادا على "عدم حضور مقيم الدعوى" إلى المحكمة وقت انعقاد الجلسة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان محام مصري يدعى هاني جاد قد أقام دعوى ضد الممثل المصري محمد رمضان يطالب فيها بشطبه من نقابة المهن التمثيلية بسبب ما قال إنها "إساءته للشعب المصري" ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جاد، في دعواه إن "محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين "عومير أدام" في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف ولم يراع شعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني في تحد سافر غير مسؤول".

وتحدث جاد في دعواه عن أعمال محمد رمضان واصفا إياها بـ "التي لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية" متهما الممثل المصري بانه يتعمد "إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له".

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، أصدرت اليوم السبت بيانًا، قالت فيه إنها "قررت حفظ التحقيق مع محمد رمضان والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله "موسى" ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021، مؤكدة أن "الحد الأقصى لاستئناف التصوير، سيكون الأحد المقبل".

أيضا فإن مجلس نقابة الصحفيين المصرية، قد قرر إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، بسبب لقائه بشخصيات إسرائيلية.

وقالت النقابة إن "إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف".

وكان رمضان قد أثار مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.