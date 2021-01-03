"اسمعوا صح"... توضيح من جورج وسوف بشأن "سوريين جعانين"

أصدر الفنان السوري، جورج وسوف، أمس السبت، توضيحا بشأن تصريح أدلى به مؤخرا في لقاء متلفز.

وأكد وسوف في بيان رسمي له أنه عندما رفض تحطيم الصحون في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه في ليلة رأس السنة لم يحدد أن السبب هو أن الناس في سوريا تعاني من الجوع، ولكن لتضامنه بشكل عام مع الجوعى حول العالم.

وقال: "موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لأن في ناس جوعانة هذا الكلام صحيح، ولكن أنا ما حددت إن الناس بسوريا جوعانة، حديثي عن الإنسان يتخطى المكان، انا فنان بحس بالناس كلها، وعندما أغني لإسعادهم كلهم".

وأرفق جورج وسوف مع بيانه رابط للحلقة "لمين بحب يسمع صح"، بحسب تعبيره.

​وأجرى جورج وسوف مقابلة تلفزيونية في سهرة رأس السنة مع فصائية "لنا" اللبنانية، وأجرى اللقاء هشام حداد.

كما أحيا وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب" حفل رأس السنة في إمارة دبي الخليجية الأسبوع الماضي، والتي قدم فيها عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة ، ونسي الجمهور فيروس "كورونا" المستجد بسبب الحماس، وقام الجميع بالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج "ET" بالعربي.

وطلب وسوف، من جمهور حفله العودة لأماكنهم، بعد أن تقدموا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له على المسرح، وذلك خوفا على سلامتهم، ومراعاة لاحتياطات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.

ويعود جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي ​طوني سابا​، ومن إخراج ​أحمد المنجد.