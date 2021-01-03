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    واتسآب يحقق إنجازا "غير مسبوق" في ليلة رأس السنة 2021

    © REUTERS / RUPAK DE CHOWDHURI
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    حقق تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" إنجازا غير مسبوق في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، بتسجيله أعلى معدل مكالمات يومي في تاريخه.

    وقالت شركة "فيسبوك" في مدونة لها إن ليلة رأس السنة الجديدة سجلت أرقاما قياسية جديدة لتطبيق "واتسآب" الذي تملكه، عند مقارنتها بليلة رأس السنة في الماضية إذ شهدت زيادة بنسبة 50% في مكالمات "واتسآب" خلال عام 2020، وللتأكيد، يمثل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 اليوم الذي يتمتع فيه "واتسآب" بأعلى اتصال على الإطلاق في يوم واحد.

    تطبيق واتس آب Whatsapp
    © flickr.com / Microsiervos
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    وفسر "فيسبوك" تسجيل "واتسآب" لذلك الرقم القياسي في المكالمات "للجوء الناس في عام 2020 إلى التكنولوجيا للبقاء على اتصال، وإنجاز الأمور في مواجهة تفويضات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وأصبحت مكالمات الفيديو أكثر ميزة مطلوبة".

    وبحسب صحيفة "فاينانشال إكسبريس"، فإن مستخدمو "واتسآب" أجروا ما يصل إلى 1.4 مليار مكالمة صوتية ومرئيةعبر البلدان في يوم واحد في ليلة رأس السنة.

    وبخلاف تطبيق "واتسآب"، فقد شهدت التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة "فيسبوك" مثل "إنستغرام" و"ماسنجر" زيادة في المشاركة خلال ليلة رأس السنة 2021.

    وبحسب "فيسبوك" فقد شهدت ليلة رأس السنة الجديدة 2021 أكبر يوم لمكالمات الفيديو الجماعية لـ"ماسنجر"، إذ تم إجراء مكالمات مع أكثر من 3 أشخاص في مجموعة في الولايات المتحدة، ما يشكل ضعف عدد مكالمات الفيديو الجماعية التي يتم إجراؤها مقارنة بالمكالمات التي يتم إجراؤها في أي يوم عادي.

    وأضافت أنه تم إجراء أكثر من 55 مليون بث مباشر عبر تطبيقي "إنستغرام" و"فيسبوك" على مستوى العالم في اليوم الأخير من عام 2020.

    وأشارت كيتلين بانفورد، مديرة البرنامج الفني في "فيسبوك" أن الشركة كانت جاهزة لدعم أي مشكلة تقنية تواجه المستخدمين في تلك الليلة من خلال فرق هندسية متخصصة.

    إنفوجرافيك... 4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    © Sputnik
    4 مفاجآت من واتسآب في 2021

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